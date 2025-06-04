В Нидерландах объявили о выделении нового пакета помощи Украине

В Нидерландах собираются выделить Украине новый пакет военной помощи. Об этом во вторник пишет ТАСС, ссылаясь на заявление исполняющего обязанности министра обороны королевства Рубена Брекелманса.

Стало известно, что Брекелманс после прибытия в Брюссель заявил о том, что Украине от королевства будет выделен новый пакет военной помощи на €400 млн, чтобы страна обеспечивала свою морскую безопасность.

Брекелманс прибыл в Брюссель, уточняет издание, чтобы присутствовать на совещании министров обороны стран НАТО — само совещание состоится уже в четверг, 5 июня. Уточняется, что в новый пакет помощи Украине войдут дроны, больше 100 кораблей (в том числе и патрульные суда).

Напомним: ранее сообщалось о том, что в российском МИД обвинили Киев в попытке срыва переговоров.