Нигер готовится к войне с Францией: генерал Амаду Ибро выступил с экстренным призывом к нации

В Нигере официально объявлено о подготовке к прямому военному столкновению с Францией. С соответствующим призывом к гражданам страны обратился генерал Амаду Ибро. По его словам, прежний период относительного мира завершен, и теперь республика намерена перейти к активным боевым действиям против бывшей метрополии. Об этом пишет журнал Jeune Afrique.

Военное руководство африканского государства прямо обвиняет официальный Париж в попытках подорвать внутреннюю стабильность Нигера. Генерал Ибро подчеркнул, что французская сторона ведет деятельность, направленную на дестабилизацию текущего режима, что делает вооруженное противостояние неизбежным. Военачальник призвал население страны к мобилизации усилий, заявив, что армия готова защищать суверенитет республики всеми доступными средствами.

Эскалация напряженности в отношениях между странами происходит на фоне окончательного разрыва прежних договоренностей в сфере безопасности. Если ранее взаимодействие сторон ограничивалось политическим давлением и дипломатическими спорами, то теперь риторика властей Нигера перешла в плоскость прямой военной угрозы. Эксперты отмечают, что подобные заявления могут привести к масштабному изменению конфигурации сил в регионе Сахеля, где влияние Франции стремительно ослабевает в последние годы.

