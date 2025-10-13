Николя Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября: экс-президенту Франции определили место заключения
Экс-президент Франции Николя Саркози начнет отбывать пятилетний тюремный срок 21 октября. Местом его заключения станет известная парижская тюрьма «Санте». Об этом сообщает RTL.
Бывший французский лидер Николя Саркози начнет отбывать назначенный ему срок 21 октября в стенах тюрьмы «Санте». Соответствующее уведомление ему направил мировой судья Национальной финансовой прокуратуры после краткой встречи, состоявшейся 13 октября. На эту встречу Саркози прибыл в сопровождении своей команды адвокатов.
Это событие станет историческим прецедентом для Пятой Республики, поскольку Саркози окажется первым в ее истории бывшим главой государства, заключенным под стражу. По данным источников, для экс-президента определено специализированное «отделение для уязвимых лиц». Данный изолятор предназначен для обеспечения повышенных мер безопасности заключенных, чей статус или характер преступления требуют защиты от других обитателей тюрьмы. Тюрьма «Санте», расположенная в самом центре Парижа, известна своими строгими условиями содержания и преимущественно принимала осужденных по серьезным уголовным статьям.
