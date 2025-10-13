Николя Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября: экс-президенту Франции определили место заключения

Бывший французский лидер Николя Саркози начнет отбывать назначенный ему срок 21 октября в стенах тюрьмы «Санте». Соответствующее уведомление ему направил мировой судья Национальной финансовой прокуратуры после краткой встречи, состоявшейся 13 октября. На эту встречу Саркози прибыл в сопровождении своей команды адвокатов.

Это событие станет историческим прецедентом для Пятой Республики, поскольку Саркози окажется первым в ее истории бывшим главой государства, заключенным под стражу. По данным источников, для экс-президента определено специализированное «отделение для уязвимых лиц». Данный изолятор предназначен для обеспечения повышенных мер безопасности заключенных, чей статус или характер преступления требуют защиты от других обитателей тюрьмы. Тюрьма «Санте», расположенная в самом центре Парижа, известна своими строгими условиями содержания и преимущественно принимала осужденных по серьезным уголовным статьям.

