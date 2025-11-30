Новая «горячая точка» на карте: Трамп в разговоре с Мадуро угрожал перейти к военным действиям

Белый дом прибег к тактике прямого ультиматума в отношении Венесуэлы. Как выяснило издание Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Николасом Мадуро на прошлой неделе прямо пригрозил применением военной силы, если тот откажется добровольно покинуть свой пост.

По информации источников, американский лидер заявил, что Вашингтон рассматривает «все варианты», включая силовой, для разрешения политического кризиса в стране. Этот звонок, беспрецедентный сам по себе, происходит на фоне стремительной эскалации военного присутствия США в Карибском море, что превращает угрозу из риторической во вполне осязаемую.

Наращивание военной мощи выглядит как тщательно спланированная операция по давлению, отметили обозреватели. Еще в конце октября у берегов Венесуэлы был замечен десантный вертолетоносец Iwo Jima с группой кораблей сопровождения. В середине ноября к нему присоединилась ударная группа авианосца USS Gerald R. Ford — плавучий аэродром с экипажем в 4000 человек и десятками боевых самолетов на борту. Приказ о переброске этого арсенала в регион министр обороны Пит Хегсет отдал еще в октябре, что свидетельствует о заблаговременной подготовке силового сценария. В субботу Пентагон и вовсе призвал авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой закрытым — шаг, который в международной практике часто предшествует военным операциям.

Параллельно администрация Белого дома ведет против правительства Мадуро другую «войну». ЦРУ санкционировало секретные операции на территории Венесуэлы с целью дестабилизации режима. Генпрокурор США Пэм Бонди объявила награду в $50 млн за информацию, которая приведет к аресту Мадуро, обвиняемого в связях с наркокартелями.

В течение последних двух месяцев американские корабли уже демонстрировали силу, уничтожая в международных водах катера, которые, по версии Вашингтона, использовались для перевозки наркотиков. При этом официальные заявления Трампа и госсекретаря Марко Рубио, отрицающие планы по вторжению, резко контрастируют с реальными действиями военных и разведки.

