Дмитрий Медведев заявил, что снятие моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности — это «новая реальность», с которой придется считаться Западу. Он также намекнул на дальнейшие шаги России в ответ на политику НАТО. Об этом сообщает «Царьград».

Дмитрий Медведев подтвердил, что Россия больше не считает себя связанной односторонним мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). По его словам, это решение стало ответом на действия США и НАТО, которые уже разместили аналогичные ракетные системы в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Дмитрий Медведев назвал отмену моратория «новой реальностью», с которой придется считаться западным странам. Он также намекнул, что Москва может предпринять дополнительные шаги в ответ на политику НАТО.

Договор о ликвидации РСМД, подписанный СССР и США в 1987 году, прекратил действие в 2019-м. После этого Россия добровольно соблюдала мораторий, но теперь, по словам официальных лиц, «условия для его сохранения исчезли». До этого Москва неоднократно призывала страны альянса к взаимным ограничениям, однако Запад эти предложения игнорировал.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп не сможет начать новую мировую войну даже в случае очень серьезной ссоры с Дмитрием Медведевым.