Новые выборы президента в Румынии назначили на май 2025 года

В Румынии назначили дату проведения повторных выборов главы государства. Первый тур голосования пройдёт 4 мая, а второй — 18 мая.

Об этом со ссылкой на румынский ЦИК сообщает местное издание Digi24.

Напомним, независимый кандидат Кэлин Джорджеску набрал 22,94% (2 120 401 законно поданный голос), за лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елену Ласкони проголосовало 19,18% избирателей (1 772 500 действительно поданных голосов). Всего участие в выборах президента Румынии приняли 52,55% граждан. Позднее румынские власти усомнились в подлинности пересчета голосов, предложив Конституционному суду разобраться в произошедшем и, возможно, объявить об отмене первого тура. Что тот впоследствии и сделал.

Джорджеску же в последствии обвинили в якобы организации своей предвыборной кампании в TikTok при помощи иностранного вмешательства. Позже стало известно, что финансированием на самом деле занималась одна из румынских политических партий.

Ранее победивший в первом туре президентских выборов в Румынии независимый кандидат Джеорджеску назвал решение конституционных судей госпереворотом и «сделкой с дьяволом».

А российский сенатор Алексей Пушков допустил полную отмену президентских выборов в Румынии из-за лидирующего Джеорджеску.