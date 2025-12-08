Новый энергетический коридор: Венгрия и Турция согласовали безопасный транзит газа из России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о достижении договоренности с Турцией о гарантиях безопасного транзита российского газа в свою страну, создав новый энергетический коридор. Об этом сообщает телеканал М1.

На пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом венгерский премьер заявил, что получил гарантии безопасности для газового маршрута. Орбан прямо сравнил важность этих договоренностей с печальной судьбой «Северного потока», намекая на необходимость защиты критической инфраструктуры.

До этого глава венгерского правительства раскрыл логику своих действий: Будапешт уже договорился о поставках с Россией и добился от США исключения этих сделок из санкционного режима. Соглашение с Анкарой стало завершающим звеном, обеспечивающим физическую доставку ресурса.

Ранее сообщалось о том, что глава МИД Польши созвал экстренный совет балтийских стран.