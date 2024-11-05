Как отмечается в статье, реакция американского лидера вызвала усиление чувства разочарования в Киеве, где заявили, что это ограничивает возможности для нахождения приемлемого решения в рамках завершения военных действий.

Во время своей недавней поездки в Вашингтон Зеленский представил стратегию, которая, по мнению Киева, должна была бы получить более активную поддержку со стороны США. Однако, по информации издания, администрация Байдена проявляет осторожность, которую украинские представители связывают со страхом перед возможной прямой конфронтацией с Россией. Авторы публикации указывают, что в Киеве это восприняли как недостаток решимости со стороны Вашингтона.

По мнению журналистов, украинские власти обеспокоены тем, что США не демонстрируют признаков готовности оказать необходимую военную поддержку. В публикации также отмечается отсутствие четких сигналов о готовности США взять на себя обязательства по предоставлению гарантий безопасности, которые Киев считает ключевыми для установления устойчивого мира.

Ранее стало известно о том, что в Британии раскрыли план Зеленского заставить Запад сражаться за Украину.