Первые полосы мировых газет заполнены материалами о встрече Путина и Трампа

Первые полосы всех ведущих мировых изданий посвящены единственному событию — предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Саммит, который начнется в 22:30 мск, журналисты назвали самым значимым дипломатическим событием десятилетия.

Так, фотографии Путина и Трампа помещены на главные страницы британских газет Financial Times (FT), The Guardian, американского издания The Wall Street Journal (WSJ), международных агентств Bloomberg и Reuters, французской газеты Le Temps и испанской El Pais.

Международные СМИ особо подчеркивают символичность места встречи — Аляска, бывшая территория России, стала нейтральной площадкой для диалога двух держав.

Журналисты из разных стран, в том числе из России, уже прибыли на Аляску. Как ранее сообщил корреспондент RT, российских корреспондентов разместили на раскладушках с ширмами на спортивной площадке Alaska Airlines Center.

Как сообщил ранее помощник президента России Юрий Ушаков, переговоры пройдут в формате расширенного состава делегаций с последующей личной беседой лидеров.

Ранее американское издание The Alaska Landmine приняло обычного туриста в Анкоридже за пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.