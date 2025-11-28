«Очень хорошее сотрудничество»: встреча Путина с Орбаном в Кремле продлилась рекордные четыре часа

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели в Кремле переговоры, которые продлились около четырех часов. Центральной темой встречи стало энергетическое сотрудничество двух стран. Об этом сообщило РИА Новости.

Виктор Орбан еще до визита в Москву обозначил главную цель — обеспечить продолжение надежных поставок российских энергоносителей. Глава венгерского правительства неоднократно подчеркивал, что именно контракты с Россией позволяют его стране иметь самые низкие цены на газ и нефть в Европе. По оценкам экспертов, отказ от российского газа обошелся бы Венгрии в $10 млрд и привел бы к падению ВВП более чем на 4%.

Владимир Путин, комментируя итоги встречи, охарактеризовал энергетическое партнерство как очень хорошее. Он подтвердил перспективы дальнейшего сотрудничества, несмотря на некоторое снижение товарооборота в прошлом году, вызванное внешними ограничениями. Российский лидер также отметил, что в текущем году наметился рост взаимной торговли примерно на 7%. После завершения переговоров Путин лично проводил Орбана до автомобиля, что подчеркнуло особый характер диалога между двумя лидерами.

Ранее канцлер Германии Мерц усомнился в успехе московских переговоров Орбана.