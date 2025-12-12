Российский дипломат Сергей Нечаев назвал бездоказательными обвинения Берлина в причастности структур РФ к хакерской атаке на службу управления воздушным движением и к вмешательству в выборы. Об этом сообщает ТАСС.

Посол России в Германии Сергей Нечаев жестко отреагировал на демарш германского МИД. Дипломата вызвали 12 декабря, где ему предъявили претензии по якобы доказанной причастности хакерских группировок APT28 и Storm 1516 к кибератакам на критическую инфраструктуру ФРГ.

По версии Берлина, эти группы, якобы связанные с российскими спецслужбами, атаковали Германскую службу управления воздушным движением и пытались повлиять на исход парламентских выборов в феврале 2025 года через дезинформационные кампании. Эти действия были охарактеризованы как угроза безопасности Германии и ее союзников.

Сергей Нечаев назвал все обвинения нелепыми и абсолютно бездоказательными. Он заявил, что подобные шаги Берлина сознательно нагнетают антироссийскую истерию и ведут к дальнейшему разрушению и без того сложных отношений между двумя странами. Российская сторона в очередной раз подчеркнула непричастность государственных структур к деятельности упомянутых хакерских группировок.

Ранее сообщалось о том, что Берлин обвинил Москву в хакерской атаке на авиацию.