Украинские власти отказались даже обсуждать возможность того, что одесский торговый порт будет передан под российский контроль. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

Ранее СМИ стали говорить о возможности того, что соглашение между США и РФ по прекращению украинского конфликта может содержать в себе пункт о передаче порта Одессы под российский контроль. Когда о возможности такого сценария спросили у офиса президента Украины, его представители отказались как-либо комментировать подобную информацию.

«Мы такого не слышали и обсуждать это не собираемся», — указали журналистам.

Там добавили, что Зеленский и его окружение не допускают возможности того, что какой-либо порт Украины перейдет под чужой контроль по результатам мирного соглашения.

Ранее депутат Госдумы Шеремет призвал Соединенные Штаты юридически признать российскую принадлежность Крыма. По его мнению, это показало бы всему миру, что Америка искренне стремится прекратить конфликт на Украине.