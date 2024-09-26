Оглашение приговора сыну Байдена перенесено на декабрь

Сын американского президента Хантер Байден не услышит свой приговор в ноябре текущего года, как это планировалось ранее. Об этом сообщает РИА Новости вечером в четверг, 26 сентября.

Постановление суда в штате Делавэр было опубликовано в четверг. Напомним, Хантера Байдена обвиняют в нарушениях при хранении и покупке оружия, и приговор планировалось выносить в ноябре 2024 года. Теперь же сроки сдвинулись на декабрь – как раз после выборов президента США.

Ранее Байден был признан виновным в том, что употреблял наркотики и в этот момент покупал оружие. В опроснике он соврал, и в итоге ему удалось купить пистолет, которым он также владел в период употребления запрещенных средств. Сыну Байдена грозит до 25 лет тюрьмы.

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