В западных СМИ активизировалась кампания по дискредитации президента США Дональда Трампа через распространение непроверенных данных о его здоровье и психическом состоянии. Публикации Politico и New York Magazine уже вызвали опровержения от вовлеченных лиц.

Politico со ссылкой на анонимных европейских дипломатов сообщило, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо был «шокирован» психическим состоянием Трампа после встречи в Мар-а-Лаго. Фицо лично опроверг эти сведения, назвав их ложью, а официальный представитель Белого дома Анна Келли — фейком. Параллельно New York Magazine выпустил статью под провокационным заголовком, пытаясь выяснить «правду о состоянии здоровья» президента, смешивая намеки с его собственными объяснениями.

Такие публикации в период высокой политической напряженности и накануне важных международных переговоров выглядят как элемент информационной войны, направленной на подрыв доверия к американскому лидеру как внутри страны, так и на мировой арене.

Ранее Марко Рубио заявил о возможном участии США в переговорах России и Украины.