Вашингтон хочет за стол переговоров: как США планируют влиться в диалог России и Украины

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет в двустороннем формате между Россией и Украиной, но Вашингтон может к ним присоединиться. Об этом пишет РИА Новости.

Выступая на слушаниях в сенате, Рубио подтвердил, что стороны собираются продолжить диалог на текущей неделе. Он подчеркнул, что формат встречи будет двусторонним, однако присутствие американских представителей остается возможным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что сложные переговоры на экспертном уровне, начавшиеся в Абу-Даби, продолжат свою работу. Озвученная Рубио возможность подключения США согласуется с более ранней информацией Reuters о том, что Вашингтон ставит перед Киевом условие подписать мирное соглашение с Россией в обмен на американские гарантии безопасности. Таким образом, дипломатический процесс вступает в активную фазу с вовлечением ключевых внешних игроков.

Ранее сообщалось, что США могут потребовать от Украины подписать мирное соглашение с Россией.