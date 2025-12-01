«Они лучшие в травле». За что Франция мстит Дурову и почему за ним охотятся как за преступником

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров публично обвинил французские власти в целенаправленном преследовании технологических компаний. Свой комментарий он сделал, находясь под судебным контролем в Париже, где ему грозит до десяти лет тюрьмы по целому ряду обвинений.

Создатель Telegram Павел Дуров, уже более года ограниченный в передвижении французским правосудием, высказал язвительную оценку действиям властей страны. Отвечая на вопрос в соцсети X о том, что Франция делает лучше других, бизнесмен заявил, что не знает иной страны, которая бы так активно открывала расследования против ведущих IT-компаний, включая TikTok, X, Binance и его собственный Telegram.

Напомним, что Дуров на личном опыте ощутил жесткость французского подхода. После задержания в аэропорту Ле-Бурже в августе 2024 года он был отпущен под колоссальный залог в €5 млн, но долгое время не мог покидать страну. Даже смягченные в июле меры контроля обязывают его уведомлять судью о двухнедельных поездках в Дубай, где живут его родственники.

Французское следствие подозревает Дурова в серии серьезных правонарушений, вплоть до соучастия в организации незаконных транзакций, что может привести к длительному тюремному сроку. Параллельно в Париже идут проверки и других цифровых гигантов, что, по мнению Дурова, указывает на системную тенденцию. Для глобального IT-сообщества эта ситуация стала тревожным сигналом о рисках ведения бизнеса в одной из ключевых стран Евросоюза, где регулирование все чаще граничит с жестким преследованием.

Ранее Павел Дуров получил право свободно покидать Францию.