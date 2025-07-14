«Они обдирали США»: Трамп обрушился с гневной тирадой на союзников

Президент США Дональд Трамп заявил, что как союзники, так и противники страны десятилетиями «обдирали» Америку в торговых и военных вопросах, и теперь эта практика должна прекратиться. Об этом сообщает «Газета.ру».

В эмоциональном посте в Truth Social американский лидер обвинил другие страны в многолетней экономической эксплуатации США, оценив ущерб в триллионы долларов. По словам Трампа, период, когда Америка была «мягкой и слабой», закончился, и теперь партнеры должны вести себя справедливо.

В марте Дональд Трамп подверг особенно резкой критике страны Евросоюза, которые, по его утверждению, 45 лет пользовались американской щедростью. Эти заявления перекликаются с высказываниями вице-президента Джей Ди Вэнса и объясняют решение о введении 30% пошлин на товары из ЕС и Мексики с 1 августа.

Ранее Трамп анонсировал Украине военную помощь на миллиарды долларов.