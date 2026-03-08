Операция «Безумец»: Иран подготовил план тотальной войны в случае гибели руководства

Иранское руководство официально запустило оборонительную стратегию под кодовым названием «Безумец», направленную на сдерживание агрессии со стороны США и Израиля. Об этом сообщает New York Times.

Основная концепция «Безумца» заключается в нанесении неприемлемого ущерба западной коалиции и дестабилизации всего региона в случае попытки силового свержения власти в Иране. Согласно полученным данным, верховный лидер аятолла Хаменеи отдал четкие распоряжения: при повторном нападении или в случае его физического устранения, иранские силы должны «разжечь пламя войны» по всему Ближнему Востоку.

Для предотвращения паралича управления в условиях конфликта Хаменеи заранее назначил четыре уровня преемственности для высшего командования и гражданских чиновников. Это гарантирует сохранение структуры власти и продолжение сопротивления даже при уничтожении ключевых лиц государства.

Фактически «Безумец» — это доктрина гарантированного взаимного уничтожения регионального масштаба, призванная сделать цену нападения на Иран непомерно высокой для Вашингтона и Тель-Авива.

