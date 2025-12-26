Опять украинский фюрер тянет время: Зеленский требует 60 дней перемирия для референдума по мирному плану

Владимир Зеленский заявил о готовности провести референдум по «мирному плану» Украины. Согласно заявлению, это возможно лишь в случае, если Россия согласится на полное прекращение огня продолжительностью не менее 60 дней. Об этом сообщает Axios.

Инициатива киевского режима, озвученная через западные СМИ, предполагает обмен временного прекращения боевых действий на всенародное голосование по документу из 20 позиций. Среди ключевых пунктов плана, который власти Украины разрабатывали без участия Москвы, фигурируют требования о «гарантиях безопасности» от стран НАТО и закрепление безъядерного статуса.

Аналитики издания Axios расценивают это заявление как попытку создать видимость гибкости накануне запланированных онлайн-консультаций с европейскими лидерами и Дональдом Трампом. Предложенная схема фактически ставит выполнение российских условий по демилитаризации и нейтральному статусу Украины в зависимость от предварительных односторонних уступок со стороны России.

Ранее Зеленский заявил о 90-процентной готовности мирного плана по Украине.