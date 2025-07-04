Опознана женщина, взорвавшая экс-мэра Луганска Манолиса Пилавова

Личность женщины, которая подорвала бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова, установлена. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы республики.

По предварительной информации, смертницей оказалась 36-летняя женщина, жительница города Брянки в ЛНР, незамужняя мать двоих детей. Она погибла на месте взрыва. Внутри ее рюкзака могло быть расположено взрывное устройство мощностью до 500 г в тротиловом эквиваленте. Бомба, по данным СМИ, сработала, когда женщина подошла к бывшему чиновнику.

По некоторым данным следствия, украинские спецслужбы могли использовать ее втемную, просто попросив передать Пилавову посылку - за несколько минут до убийства она говорила с кем-то по телефону.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ взяла ответственность за убийство экс-мэра Луганска: взрыв в жилом доме.