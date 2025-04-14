Обнародованы ужасающие подробности смерти Мэрилин Монро

По данным журналистов, актрису считают своего рода «игрушкой» двух братьев — Роберта и Джона Кеннеди, которые незадолго до ее смерти бросили ее оба. Кстати, супруг Монро не скрывал, что считает виновным в ее смерти Кеннеди. Якобы перед смертью Монро была беременна от Джона Кеннеди, это происходило в то время, когда у Джона проходила президентская кампания.

Источники изданий уточняют, что такая «большая темная тайна» Монро, которая была замужем за драматургом Миллером, могла нанести удар по репутации Кеннеди, женатом на Жаклин, и потрясла бы весь мир США в целом.

Ранее стало известно, что США рассекретят документы об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.