Орбан и Трамп провели телефонные переговоры

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан побеседовали по телефону в воскресенье, 2 марта. Об этом заявил портал Index со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По сообщению портала, американский лидер и венгерский премьер говорили по телефону 2 марта, поздним вечером. При этом источники, пожелавшие остаться анонимными, не стали раскрывать тем разговора. Также пока неизвестно, сколько продолжался диалог Трампа и Орбана.

Предположительно, стороны обсудили актуальные политические вопросы, в том числе последнее произошедшее в Белом доме. Напомним, что там, в Овальном кабинете, встретились Трамп и Зеленский. Бывшего комика выгнали со скандалом и призвали возвращаться тогда, когда он будет готов к миру.

Позже в Венгрии президенту США посоветовали не верить в притворство Зеленского.