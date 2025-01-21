Орбан объявил Трампу, что для Венгрии настала очередь «занять Брюссель»

В социальной сети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил свои поздравления Дональду Трампу в связи с его вступлением в должность президента Соединенных Штатов Америки.

Среди прочего венгерский премьер заявил, что теперь настала очередь его страны «занять Брюссель». Что именно под этим имел в виду Орбан, он не уточнил.

«Поздравляем президента Дональда Трама с инаугурацией в качестве 47-го президента Соединенных Штатов Америки! Теперь наша очередь сиять! Наша очередь занять Брюссель!» — написал Орбан в социальной сети X.

Напомним, 20 января Трамп официально принес присягу и стал 47-м президентом США. Церемония транслировалась на всех ведущих американских телеканалах. Она началась в 11:45 по местному времени (в 19:45 мск). На церемонии официально присутствовали экс-президент США Джо Байден, бывшие вице-президенты Камала Харрис и Джей-Ди Вэнс. Инаугурация стала 60-й по счету в истории Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может восстановить смертную казнь на федеральном уровне. Также он заявил, что будет бороться с наркокартелями и направит войска на границу с Мексикой.