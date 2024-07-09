Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу недавнего инцидента с попаданием ракеты в детскую больницу в Киеве.

В беседе с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным он охарактеризовал ситуацию как «пиар на крови».

По мнению Пескова, этот трагический случай используется для создания определенного информационного фона в преддверии участия президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите НАТО.

Представитель Кремля отметил, что подобная риторика и методы западной пропаганды не являются чем-то новым. Он напомнил, что ранее очевидцы в Киеве сообщали о попадании в больницу ракеты украинской системы противовоздушной обороны.

Песков подчеркнул, что в США и западных СМИ этот факт умалчивается, а вина за инцидент возлагается на Россию.

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