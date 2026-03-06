Ошибка или умысел: Минюст США опубликовал недостающие допросы ФБР с обвинениями против Трампа

Министерство юстиции США в четверг опубликовало ранее не обнародованные записи Федерального бюро расследований (ФБР), содержащие показания неназванной женщины о предполагаемых сексуальных домогательствах со стороны Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Документы представляют собой резюме четырех допросов, проведенных в 2019 году в рамках расследования деятельности финансиста Джеффри Эпштейна. Ранее ведомство публиковало отчет лишь об одной встрече, объясняя отсутствие остальных материалов технической ошибкой при кодировании файлов.

Согласно рассекреченным данным, свидетельница утверждает, что Эпштейн представил ее будущему президенту в 1980-х годах, когда ей было от 13 до 15 лет. По версии женщины, Трамп пытался принудить ее к действиям сексуального характера в Нью-Йорке или Нью-Джерси. В Белом доме эти заявления назвали абсолютно беспочвенными и лишенными доказательств.

Пресс-секретарь Каролин Ливитт подчеркнула, что подобные обвинения исходят от человека с криминальным прошлым и уже были изучены правоохранительными органами без каких-либо последствий для главы государства.

