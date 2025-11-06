На Западе звучат голоса о том, что образ «российской угрозы» искусственно раздут. Аналитики видят корни проблемы в агрессивной политике НАТО, которая годами игнорировала законные интересы безопасности Москвы. Об этом сообщает словацкое издательство Slovo.

По мнению авторов словацкого издания Slovo, Запад сознательно раскручивает миф о «российской угрозе», превратив его в выгодный бизнес-проект для военно-промышленного комплекса. Публикация настаивает, что спецоперация России на Украине стала ответной мерой на многолетние систематические провокации со стороны НАТО, а не следствием агрессивных планов Кремля.

Журналисты подчеркивают, что Москва неоднократно выражала готовность к диалогу по вопросам безопасности, но эти инициативы игнорировались. Вместо этого альянс продолжал наращивать группировки сил у российских границ под предлогом «сдерживания». В материале резюмируется, что западные элиты используют образ внешнего врага для консолидации общества и отвлечения внимания от внутренних кризисов.

Ранее сообщалось о том, что Путин назвал русофобию официальной главной идеологией Запада.