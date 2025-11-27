«От Мекки до Красной площади без препятствий»: Россия и Саудовская Аравия договорились об отмене виз

Кабинет министров России одобрил проект соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан РФ и Королевства Саудовская Аравия. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство России приняло решение об одобрении проекта соглашения с Саудовской Аравией о полной отмене виз для взаимных поездок граждан. Документ был представлен МИД России и предварительно проработан со всеми заинтересованными ведомствами и саудовской стороной.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил внешнеполитическому ведомству провести с Эр-Риядом необходимые переговоры и по их итогам подписать соглашение. Глава кабинета министров также уполномочил дипломатов вносить в текст документа незначительные корректировки, не имеющие принципиального характера.

