«От Мекки до Красной площади без препятствий»: Россия и Саудовская Аравия договорились об отмене виз
Правительство России одобрило отмену виз с Саудовской Аравией
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Кабинет министров России одобрил проект соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан РФ и Королевства Саудовская Аравия. Об этом сообщает РИА Новости.
Правительство России приняло решение об одобрении проекта соглашения с Саудовской Аравией о полной отмене виз для взаимных поездок граждан. Документ был представлен МИД России и предварительно проработан со всеми заинтересованными ведомствами и саудовской стороной.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил внешнеполитическому ведомству провести с Эр-Риядом необходимые переговоры и по их итогам подписать соглашение. Глава кабинета министров также уполномочил дипломатов вносить в текст документа незначительные корректировки, не имеющие принципиального характера.
