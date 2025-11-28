«Отдельный трек для Европы»: европейцы добились пересмотра мирного плана Вашингтона

Европейский союз добился исключения пунктов, касающихся ЕС и НАТО, из нового американского плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта, подчеркнув, что вопросы европейской безопасности должны решаться самим Блоком. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Антониу Кошты, в ходе переговоров в Женеве европейская сторона настояла на том, чтобы темы, непосредственно затрагивающие ЕС, обсуждались исключительно с его участием. В их число вошли санкции, расширение и вопросы замороженных активов, решения по которым принимаются в Брюсселе.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее подтвердил, что американская сторона выделила вопросы Европы и НАТО в отдельное направление для обсуждения. Теперь Вашингтону предстоит обсудить доработанный документ с Россией.

В Кремле ранее заявляли о сохранении открытости для переговоров, но отмечали, что предметного обсуждения текста с российской стороной пока не было. Президент России Владимир Путин допустил, что американские наработки могут лечь в основу будущего урегулирования, однако раскритиковал позицию Киева и его европейских союзников, которые, по его мнению, продолжают питать иллюзии о возможности стратегического поражения России. Российская сторона неоднократно подчеркивала готовность к переговорам, но настаивает на предметном обсуждении всех деталей.

Ранее Мерц заявил о визите Орбана в Москву без мандата ЕС.