«Переговоры вышли на новый уровень»: администрация США поручила Уиткоффу курировать урегулирование на Украине

Администрация США активизировала работу над новым мирным планом по урегулированию конфликта на Украине. Координацию проекта с американской стороны поручили специальному посланнику президента Стиву Уиткоффу. Об этом сообщает CNN.

По данным CNN, переговорный процесс значительно активизировался на текущей неделе. Параллельно с дипломатическими усилиями Киев посетила высокопоставленная делегация Министерства обороны США во главе с генералом Дэниелом Дрисколлом. Эта миссия, инициированная по указанию Дональда Трампа, сосредоточена на анализе текущей ситуации на фронте и обсуждении дальнейших потребностей украинской армии в вооружениях.

Американская администрация, по мнению журналистов телеканала, намерена сочетать укрепление обороноспособности Киева с поиском дипломатического выхода из кризиса. Визит делегации Пентагона также должен заложить основу для обсуждения возможных компромиссов в рамках будущих переговоров с украинским руководством во главе с Владимиром Зеленским.

Ранее США сообщили о скором соглашении по Украине без участия Киева.