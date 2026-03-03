Отмена или перенос? Бахрейн и Саудовская Аравия могут покинуть календарь F1 до конца марта

Старт юбилейного сезона «Формулы-1» 2026 года в Австралии (8 марта) оказался омрачен резким обострением ситуации на Ближнем Востоке. Под угрозой срыва оказались четвертый и пятый этапы чемпионата — Гран-при Бахрейна (12 апреля) и Саудовской Аравии (19 апреля). Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Руководство Formula One Management (FOM) и FIA официально подтвердили, что ведут круглосуточный мониторинг ситуации совместно с местными службами безопасности. Ожидается, что окончательный вердикт о судьбе ближневосточных гонок будет вынесен до конца марта. В случае отмены стартов рассматриваются два сценария развития событий:

Замена площадок: Этапы могут быть перенесены на европейские трассы — в Турцию (Истанбул Парк), Португалию (Портимао) или Италию (Имола), которые уже имеют опыт оперативного включения в календарь.

Сокращение сезона: Если логистические и страховые риски окажутся слишком высокими, чемпионат будет официально сокращен с 24 до 22 гонок.

Проблема уже затронула логистику команд: из-за закрытия воздушного пространства над Дубаем и Катаром сотням сотрудников пришлось экстренно менять маршруты перелета в Мельбурн.

