Финляндия не станет открывать все КПП на границе с Россией. Власти страны заявили, что даже после снятия ограничений движение восстановят выборочно. Об этом сообщает РИА Новости.

Финляндия планирует избирательно подойти к открытию границы с Россией, если запрет на пересечение будет снят. Как сообщил высокопоставленный представитель пограничной службы Юсси Напола, власти не станут запускать все пункты пропуска одновременно. Решение о том, какие КПП и в каком режиме будут работать, примут после анализа потенциального пассажиропотока.

По оценкам пограничников, перед полным закрытием границы поток людей составлял лишь пятую часть от допандемийного уровня. Сейчас, как полагают в Хельсинки, он оказался бы еще меньше из-за визовых ограничений и санкционного режима ЕС. Ранее премьер-министр Петтери Орпо допустил, что граница может открыться до истечения «десятилетий».

Ранее Пушков раскрыл, что задумал президент Финляндии Стубб, вдруг захотевший мира с Россией.