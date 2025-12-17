Отставка из «коалиции желающих»: Рим не станет участвовать в отправке иностранных сил для Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони официально заявила, что Рим не направит своих военнослужащих на Украину. Данное решение прозвучало после того, как в Берлине лидеры ряда стран ЕС обсудили создание иностранных сил для вмешательства в конфликт. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе выступления в итальянском парламенте Мелони подчеркнула, что страна не будет участвовать в так называемых «многонациональных силах для Украины», идею которых продвигают некоторые европейские столицы. Данная инициатива, озвученная по итогам встречи в Берлине, предполагает формирование военного контингента от «коалиции желающих» для операций на украинской территории.

Ранее сообщалось о том, что переговоры по Украине завершились безрезультатно.