Ответ на вбросы: правда ли, что губернатор Мурманска ушел в отставку

Информация об отставке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которая активно распространялась в социальных сетях на фоне проблем с энергоснабжением, оказалась фейковой. Об этом официально заявил региональный оперативный штаб, пишет ТАСС.

В соцсетях был опубликован поддельный скриншот, имитирующий новость одного из местных информагентств. В фальшивом сообщении утверждалось, что глава региона отправлен в отставку из-за энергетического коллапса и уголовного дела о хищениях. В оперштабе категорично опровергли эти данные, назвав публикацию вбросом.

Это не первый случай распространения ложной информации о ситуации в Заполярье. До этого власти уже опровергали фейки о переименовании улицы Мурманска в честь дочери Рамзана Кадырова, фальшивое видео с губернатором о мобилизации резервистов и поддельный приказ об организации школьного подвоза из-за дефицита топлива. Серия вбросов совпала по времени с реальными сложностями в регионе, связанными с массовыми отключениями электричества после обрушения опор ЛЭП.

Ранее сообщалось о том, что ремонт ЛЭП в Мурманской области ведут в тяжелых погодных условиях.