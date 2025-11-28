Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский является нелегитимным и не сможет подписывать мирный договор. По его словам, крах киевского режима неизбежен. Об этом сообщает ТАСС.

Дмитрий Медведев, занимающий пост заместителя главы Совбеза России, сделал очередное жесткое заявление в отношении украинских властей. Через свой канал в Max он высказал мнение о полной нелегитимности Владимира Зеленского как фигуры для возможных мирных переговоров.

Медведев охарактеризовал окружение украинского лидера как коррумпированную власть, которая уже начала рассыпаться. Он добавил, что даже при сохранении Зеленским своего поста на время, тот не будет рассматриваться Москвой в качестве партнера для подписания документа о прекращении конфликта.

Ранее Дмитриев отреагировал на отставку Ермака на Украине.