США готовятся к худшему: война с Ираном может продлиться до сентября

Американские чиновники больше не рассчитывают на блицкриг против Тегерана. В администрации президента США и среди союзников по коалиции зреет тревожное понимание: военная операция против Ирана рискует затянуться до самой осени. Об этом сообщает РБК.

По словам инсайдеров, даже если интенсивность боев со временем пойдет на спад, говорить о стабилизации региона придется не раньше сентября. С такими оценками согласно большинство опрошенных представителей Вашингтона и ключевых стран-партнеров. В кулуарах обсуждают сценарий, при котором конфликт превратится в затяжную фазу, а не ограничится парой точечных ударов.

Журналист, пообщавшийся сразу с тремя высокопоставленными фигурами из администрации США и иностранных государств, подчеркивает их консенсус: Ближний Восток ждет период продолжительной турбулентности. Официально пока не разглашаются, но источники дают понять — мир должен готовиться к тому, что гром заглушит дипломатию на многие месяцы.

