Русофобские настроения в правящих кругах Италии помешали проведению встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — в Риме, как сообщил Алексей Парамонов, посол России в Италии.

По словам дипломата, русофобский внешнеполитический курс Италии был определен еще во время правления предыдущего итальянского премьера Марио Драги. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале 9 августа.

«А ведь действительно, Италия вполне могла бы быть местом проведения встречи президентов России и США. Что стало преградой на пути неизбежного исторического успеха Рима? Увы, все же русофобия правящего класса, политическая близорукость и однобокая, ущербная внешнеполитическая линия», — написал Парамонов.

Он подчеркнул, что этот саммит, если бы он проходил в Италии, мог бы значительно укрепить позиции страны на мировой арене.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет именно там и в указанный Трампом день.

Ранее сообщалось, что Путин передал через Уиткоффа на встрече орден Ленина для сотрудницы ЦРУ Галлиной.