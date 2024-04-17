Париж отозвал посла из Азербайджана для консультаций

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что посол Азербайджана был отозван для проведения консультаций. Отмечается, что беседу с дипломатом провел президент Франции Эммануэль Макрон на фоне напряженности в отношениях двух государств.

В релизе говорится, что французский лидер на встрече выразил сожаление из-за действий Баку. Он также понадеялся на то, что азербайджанская сторона прояснит свои намерения.

В январе 2024-го года посол Азербайджана в Париже Лейла Абдуллаева сообщила, что власти республики задержали гражданина Франции, так как заподозрили его в шпионаже. Париж потребовал немедленно освободить мужчину, а французский МИД опроверг информацию о том, что Франция вмешивается во внутренние дела Баку.

В декабре 2023-го года из-за высказываний относительно конфликта между Арменией и Азербайджаном persona non grata были объявлены два сотрудника посольства Франции в Баку. Им нужно было покинуть республику в течение 48 часов. Париж в качестве зеркальных мер также признал двух сотрудников посольства Азербайджана persona non grata.

Ранее мы сообщали, что Франция решила пригласить российских представителей на юбилей высадки союзников в Нормандии.