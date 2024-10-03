Пашинян отправился во Францию на встречу с Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился во Францию, где проведет встречу с президентом страны Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении в мессенджере.

Отмечается, что с рабочим визитом во Франции Пашинян пробудет с 3 по 5 октября. Также у премьера запланированы переговоры с французским коллегой Мишелем Барнье. К тому же премьер примет участие в саммите Международной организации франкофонии.

Приглашение во Францию Пашинян получил от Барнье в сентябре. Тогда он отметил, что визит армянского премьера станет хорошей возможностью обсудить вопросы укрепления и расширения сотрудничества между Парижем и Ереваном.

Как утверждают политологи, Пашинян также намерен обсудить с Макроном ситуацию с протестными акциями в Армении, о начале которых ранее сообщил глава армянского протестного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян. Эксперты отмечают, что премьер намерен заручиться поддержкой Франции перед началом беспорядков.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил Николу Пашиняну свою книгу с автографом.