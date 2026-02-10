Пашинян заверил Москву: Ереван не будет действовать в ущерб интересам РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что никакая сила не сможет втянуть страну в противостояние с Россией. В интервью армянскому телевидению он подчеркнул, что у Еревана никогда не было и не будет намерений вредить интересам Москвы. Об этом пишет ТАСС.

Глава правительства представил стратегическое видение отношений с ключевым партнером. По его словам, эта позиция последовательно доносится до всех международных партнеров на различных площадках. Пашинян исключил саму возможность того, что Армения может быть вовлечена в какую-либо логику действий, направленных против Российской Федерации.

Он также отметил, что власти страны неоднократно заверяли российскую сторону в отсутствии намерений вступать в конфликты или споры, поскольку высоко ценят сложившиеся двусторонние связи. В этом контексте премьер рассказал о сложившихся у него очень теплых личных отношениях с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Одновременно Пашинян пояснил, что Армения, не действуя против России, будет всегда руководствоваться собственными национальными интересами.

Ранее власти Армении предъявили обвинение мэру Гукасяну за пророссийское заявление.