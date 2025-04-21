Патрушев рассказал, как РФ ответит на попытки Запада устроить морскую блокаду

Как пишет «Коммерсант», Патрушев отметил, что на данный момент угрозы и вызовы на морях для России только усиливаются, о чем говорят санкционные планы некоторых стран ЕС и, в частности, Британии – все это больше напоминает морскую блокаду.

По словам Патрушева, российские ответные меры будут носить адекватный и соразмерный характер. Если получится так, заявил политик, что никакие правовые или же дипломатические инструменты не возымеют действие, то тогда уже безопасность российских судов будет обеспечивать ВМФ. Патрушев резюмировал, что «горячим головам» в Лондоне и Брюсселе стоило бы это понимать.

Ранее Николай Патрушев прокомментировал решение эстонцев топить подозрительные суда.