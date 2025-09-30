Пентагон призвал генералов готовиться к войне

Пентагон призвал генералов и адмиралов США готовиться к войне. С таким заявлением выступил председатель комитета начальников штабов, подчеркнув, что противники Америки уже объединились и Вашингтону требуется ответить тем же. Об этом сообщает РИА Новости.

Высшее военное руководство Соединенных Штатов получило от руководства Пентагона жесткий сигнал. Председатель комитета начальников штабов Дэн Кейн в обращении к американским генералам и адмиралам заявил о необходимости быть готовыми к масштабному конфликту. По его словам, геополитическая обстановка кардинально изменилась — традиционные противники Вашингтона больше не действуют разрозненно, а сформировали единый фронт.

Кейн призвал военных демонстрировать такую же решимость и единство в ответ на вызовы. Это прямое указание на подготовку к потенциальной войне прозвучало во время закрытого брифинга. Специалисты расценивают подобные заявления как часть стратегии по перестройке американской армии под новые глобальные угрозы, которые Пентагон все чаще видит в действиях ряда мировых держав.

