Пентагон: ВМФ США получил приоритет при проходе по Панамскому каналу

Соединенные Штаты Америки и Панама заключили договор, согласно которому американские военные корабли смогут беспрепятственно и бесплатно проходить через Панамский канал, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Его слова приводит РИА Новости.

Глава Министерства обороны США Пит Хегсет подчеркнул необходимость обеспечения безопасности Панамского канала, чтобы предотвратить возможное негативное воздействие на суверенитет государства.

«Мы также подписали с министром по делам канала рамочное соглашение о том, что военные и вспомогательные корабли США будут проходить через Панамский канал первыми и бесплатно», — передает слова Хегсета РИА Новости.

Шеф Пентагона напомнил о недавних высказываниях президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о важности обеспечения безопасности Панамского канала от потенциальных угроз со стороны Китая.

Хегсет заявил, что Соединенные Штаты Америки с радостью примут предложение панамского правительства о проведении совместных учений с участием американских военных.

Такие изменения находят свое отражение в более широком контексте конкурентной борьбы в регионе. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерении взять под контроль Панамский канал на фоне возросшей активности КНР.

Государственный секретарь США Марко Рубио также выступил с критикой относительно возросшего влияния Китая и отметил, что статус-кво в этом вопросе сохраняться не будет.