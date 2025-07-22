Кремль не рассчитывает на «чудесные прорывы» во время переговоров с Украиной в Стамбуле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стороны обсудят обмен пленными и возможную встречу лидеров, но быстрых решений ждать не стоит. Об этом сообщает Life.ru.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не видит предпосылок для резкого прогресса на предстоящих переговорах с Украиной. Встреча делегаций пройдет в Стамбуле, однако, по его словам, тема урегулирования настолько сложна, что даже соглашения по обмену пленными можно считать успехом.

Песков подчеркнул, что не разделяет скептицизма по поводу предыдущих раундов переговоров. Он напомнил, что любые договоренности, включая возвращение тел погибших, уже результат. Основными темами станут вопросы пленных и возможная организация встречи на высшем уровне.

Стамбул выбран нейтральной площадкой, но даже это не гарантирует сдвигов. В Кремле предпочитают реалистичный взгляд на ситуацию, исключая «чудеса» в ближайшей перспективе.

Ранее депутат Белик заявил о том, что Зеленский захотел переговоров с Москвой из-за серьезных поражений на фронте.