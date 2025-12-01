Переговоры США и Украины уперлись в границы — американцы считают уступки единственным путем к соглашению

Американские и украинские делегаты в ходе сложных воскресных переговоров в Вашингтоне сосредоточились на центральном вопросе будущего мирного урегулирования — определении границы с Россией. Источники характеризуют обсуждение как продуктивное, но отмечают, что любое решение будет политически взрывоопасным для Киева. Об этом пишут американские СМИ.

За закрытыми дверями Вашингтона прорабатывают сценарий окончания конфликта, где главной валютой выступают украинские территории. По данным информированных источников, американская сторона осторожно, но настойчиво предлагает Киеву рассмотреть вариант закрепления нынешней линии фронта в качестве основы для будущей границы с Россией. Для украинского руководства такая перспектива — тяжелейший политический удар.

Переговорный процесс проходил в несколько этапов, постепенно сужаясь до личной беседы между секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Украинские участники признали, что диалог был напряженным, однако его итоги сочли конструктивными. Ключевой неопределенностью остается позиция Москвы. Украинская сторона ждет результатов предстоящего визита Уиткоффа в российскую столицу, чтобы оценить реальную готовность Кремля к диалогу.

Ранее Трамп заявил о «хорошем шансе» на заключение сделки по Украине.