Переговоры в Абу-Даби дали результат: что обсудили стороны и почему США заявили о позитиве

Переговоры между делегациями США, России и Украины в Абу-Даби принесли первый конкретный результат. Спецпредставитель администрации Трампа Стив Уиткофф заявил, что стороны обсудили механизм приостановки боевых действий и создания системы мониторинга. Об этом сообщили американские СМИ.

Многосторонний диалог по урегулированию конфликта вышел на новый практический уровень. По словам американского представителя, встречи в Абу-Даби носили конструктивный характер и были сосредоточены на выработке условий для прочного мира. Ключевыми темами стали обсуждение возможной приостановки огня и создание конкретного механизма по мониторингу соблюдения подобного режима.

Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров назвал их продуктивными и ориентированными на практические решения.