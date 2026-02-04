Переговоры в Абу-Даби назвали продуктивными: украинская делегация готовит доклад Зеленскому

Украинская сторона дала первую оценку закрытым переговорам в Объединенных Арабских Эмиратах. Секретарь СНБО Рустем Умеров назвал их продуктивными и ориентированными на практические решения. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что работа была содержательной и сфокусированной на конкретных шагах.

В своем Telegram-канале он отметил продуктивный характер диалога, но не стал раскрывать деталей обсуждаемых тем или достигнутых договоренностей. По его словам, украинская делегация сейчас готовит подробный доклад для президента Владимира Зеленского.

