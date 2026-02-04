Трамп и Си обсудили Украину с Ираном: Вашингтон готовит новые ходы в глобальной игре

Дональд Трамп провел многочасовой телефонный разговор с Си Цзиньпином, где затронул сразу несколько мировых горячих точек. Украина, Иран, Тайвань и торговые сделки стали главными темами диалога между лидерами США и Китая. Об этом пишет ТАСС.

Президент США не стал держать интригу. В своей соцсети он подробно описал беседу с председателем КНР, которая затянулась надолго и охватила весь спектр двусторонних отношений. Трамп с воодушевлением ждет визита в Китай в апреле и уже обозначил повестку.

Особое внимание уделили торговле. Пекин рассматривает возможность нарастить импорт американских сельхозпродуктов, включая рекордные 20 млн тонн соевых бобов в этом сезоне с перспективой роста до 25 млн тонн в следующем. На обсуждении стояли также закупки нефти и газа, поставки авиационных двигателей.

Геополитика вышла на первый план. Лидеры обменялись мнениями о войне между Россией и Украиной, текущем положении дел вокруг Ирана, а также статусе Тайваня. Трамп подчеркнул позитивный настрой разговора, отметив конструктив по военным вопросам.

