«Переговоры в активной фазе»: встреча Путина с представителями США назначена на начало недели

Встреча президента России Владимира Путина с делегацией из Соединенных Штатов состоится в Москве в первой половине следующей недели. Конкретный день проведения переговоров будет объявлен Кремлем позднее. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Американские переговорщики прибудут в российскую столицу для проведения диалога по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. На данный момент не раскрывается точный состав делегации и ключевые темы для обсуждения. Предстоящая встреча станет еще одним контактом на высоком уровне в условиях сохранения напряженности в отношениях между двумя странами.

