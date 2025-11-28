«Всегда готовиться к худшему»: Песков объяснил позицию России на фоне милитаризма Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стране необходимо готовиться к худшему сценарию на фоне растущего милитаризма западных государств. При этом он подчеркнул важность сохранения надежды на благоприятный исход. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о реакции России на усиление военной активности Запада, представитель Кремля сослался на известный принцип: желать мира, но готовиться к войне. По его словам, такая позиция является единственно разумной в текущей международной обстановке.

Песков отметил, что внешнеполитическая ситуация требует от России постоянной бдительности и готовности к любым развитиям событий. Этот комментарий прозвучал на фоне продолжающегося противостояния с западными странами, которые значительно нарастили военные поставки и финансирование своих оборонных бюджетов.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал обвинения Польши в адрес России.