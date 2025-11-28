«Всегда готовиться к худшему»: Песков объяснил позицию России на фоне милитаризма Запада
Фото: [Открытие Соборной мечети после реконструкции в Москве/Медиасток.рф]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стране необходимо готовиться к худшему сценарию на фоне растущего милитаризма западных государств. При этом он подчеркнул важность сохранения надежды на благоприятный исход. Об этом сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос о реакции России на усиление военной активности Запада, представитель Кремля сослался на известный принцип: желать мира, но готовиться к войне. По его словам, такая позиция является единственно разумной в текущей международной обстановке.
Песков отметил, что внешнеполитическая ситуация требует от России постоянной бдительности и готовности к любым развитиям событий. Этот комментарий прозвучал на фоне продолжающегося противостояния с западными странами, которые значительно нарастили военные поставки и финансирование своих оборонных бюджетов.
