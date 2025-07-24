Перестрелка на границе Камбоджи и Таиланда переросла в полноценные боевые действия

Камбоджа объявила войну Таиланду из-за спорной приграничной территории. В результате боевых действий погибли как минимум 11 мирных жителей, включая ребенка. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Вооруженное столкновение между Камбоджей и Таиландом началось ранним утром. По данным тайских СМИ, первым тревожным сигналом стал разведывательный дрон, замеченный над позициями военных. Вскоре к границе подтянулись камбоджийские пехотинцы с автоматами и гранатометами.

После требования тайских солдат отступить камбоджийцы открыли огонь, что привело к перестрелке. Затем в ход пошла артиллерия, включая реактивные системы залпового огня «Град», которые обстреляли провинции Сисакет и Сурин. В ответ тайские ВВС нанесли удары по камбоджийским позициям с помощью истребителей F-16.

Причиной эскалации стали события конца мая, когда в пограничной перестрелке погиб камбоджийский военный. Сейчас в приграничных районах идет экстренная эвакуация. Российские туроператоры заверили, что популярные у туристов места находятся вдали от зоны боев, однако все экскурсии в Камбоджу временно отменены.

Камбоджа призвала Таиланд прекратить огонь и отвести войска, но пока переговоры не начались. Конфликт рискует перерасти в полномасштабное противостояние, если стороны не найдут дипломатического решения.

Ранее сообщалось о том, что президент Камбоджи обратился к народу из-за столкновений на границе с Таиландом.